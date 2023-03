Fedez rompe il silenzio e, tramite una storia su Instagram, smentisce le voci di una crisi con la moglie Chiara Ferragni: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie. Che anzi ringrazio per il costante supporto”. Questo il breve testo pubblicato sui social dal cantante.

Dopo il bacio con Rosa Chemical a Sanremo, come ricorderete, si sono fatte sempre più insistenti le voci di una crisi tra i Ferragnez. Fedez per diversi giorni non ha pubblicato nulla, alimentando i dubbi su una possibile rottura. Nei giorni scorsi il rapper aveva fatto preoccupare i fan perché era riapparso in video balbettante, per difendersi dalle accuse che gli erano state rivolte dalla giornalista Selvaggia Lucarelli in relazione a una sua iniziativa: “È un problema che ho da un po’ di tempo”, aveva spiegato Fedez.

Chiara Ferragni poi aveva da par suo spazzato via le voci di crisi pubblicando una foto in cui stringeva la mano del marito. Dopo quello scatto però i due non erano più apparsi insieme, almeno sui social, con Fedez che è tornato nel suo silenzio, mentre lei ha continuato a condividere solo Story con i bimbi o di impegni di lavoro. Ieri inoltre il rapper non aveva preso parte alla conferenza stampa di presentazione di Lol 3. Ora il nuovo messaggio di Fedez che dunque ha deciso di prendersi una pausa dai social.