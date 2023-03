Selfie con Maria De Filippi davanti alla bara di Maurizio Costanzo, fan chiude i social per il troppo odio online

La sua richiesta di scattare un selfie con Maria De Filippi di fronte alla bara di suo marito, Maurizio Costanzo, nella camera ardente allestita in Campidoglio per omaggiare il noto conduttore televisivo, fece molto discutere.

Oggi l’uomo, ripreso dalle telecamere e ripostato centinaia di volte sui social con annessi insulti e commenti di disapprovazione per quel gesto indelicato, ha deciso di chiudere tutti i suoi account. Gli stessi su cui aveva pubblicato la foto incriminata.

Si tratta di un giovane di Boretto, in provincia di Reggio Emilia: anche in paese molti lo hanno riconosciuto, ora – riporta il Corriere di Bologna – sarebbe sotto choc per tutto l’odio attirato su di sé in questi giorni. Michele Dalai, amministratore delegato della squadra parmense Zebre Rugby, lo ha incontrato sul treno e ha raccontato la sua reazione: “Sono in treno con il tizio che si è fotografato con Maria De Filippi”, ha scritto su Facebook, “lo so perché continua a parlarne al telefono tra un ‘voglio morire’, un ‘non mangio più’ e una risata”.

La ricostruzione continua: “Gli hanno anche proposto di monetizzare il fattaccio. Ha messo una mascherina chirurgica per non farsi riconoscere. In due ore di viaggio ha affrontato mille temi e fatto seimila ipotesi sulle cose mirabolanti che potrebbero accadergli, per esempio grazie a un suo amico dirigente delle Poste sa che non deve rispondere a domande di Striscia la Notizia né a quelle delle Iene. In tutto ciò nemmeno per un secondo ha detto di aver fatto una stronzata. Non una volta. Ora però dice che non ha mai avuto tante visualizzazioni”.