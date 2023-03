Biglietti dei Maneskin e di Blanco a prezzi decuplicati, multa milionaria per Viagogo dall’Agcom

Per la quarta volta negli ultimi 3 anni, la piattaforma di secondary ticketing Viagogo viene multata dall’Agcom per aver violato le norme sul bagarinaggio online: il portale dovrà pagare 12,24 milioni di euro per aver violato l’articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che vieta la “vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione”.

Gli accertamenti condotti con il supporto del Gruppo Radiodiffusione ed editoria del Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza hanno permesso di accertare che nel 2022 sulla piattaforma sono stati messi in vendita biglietti per 68 eventi a prezzi fino a 10 volte superiori rispetto ai biglietti nominali. Gli eventi che hanno fatto registrare un traffico particolarmente anomalo sono stati i concerti dei Maneskin, di Blanco, di Renato Zero, nonché il Cirque du Soleil. Come Agcom il provvedimento è importante “non solo perché il fenomeno del secondary ticketing sottrae rilevanti risorse al fisco, ma anche perché aumenta le barriere all’accesso ai mercati dei consumi culturali degli utenti, a danno anche della comunità degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo”.

Vista la ripresa degli eventi live come nel periodo pre-Covid, l’Autorità ha avviato, in collaborazione con la Guardia di Finanza, un monitoraggio più capillare. L’unica eccezione alla legge del 2016 è prevista per “la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali”.