Scuola, aumentano i contagi: le famiglie anticipano le vacanze per salvare il Natale

Aumentano i contagi a scuola: secondo gli ultimi dati le classi in dad sono 10 mila e c’è chi decide volontariamente di disertare le lezioni per evitare contatti con positivi e quindi eventuali quarantene nei giorni di Natale. Per il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, “la situazione generale delle scuole sta peggiorando. L’ultimo dato è quello delle 10 mila classi in dad su 400 mila ma negli ultimi giorni crediamo sia aumentato”.

Giannelli sottolinea però che “siamo ancora lontani dai numeri dell’anno scorso ma la curva è in aumento e la speranza è che si riesca a fermare questa nuova variante”. Il presidente valuta come “corretta” l’ipotesi di un Green pass obbligatorio anche per gli studenti anche se vede molte difficoltà nella sua concreta attuazione. “Se si dice che serve il Green pass e i ragazzi non fanno in tempo – si chiede Giannelli – che succede? Non vengono a scuola? Tutto ciò va coniugato con il tema del diritto allo studio. Non possiamo rischiare che milioni di ragazzi tornino in dad”.

Il fenomeno della fuga dalle classi

Negli ultimi giorni è stata anche evidenziata la tendenza delle famiglie a tenere a casa i propri figli prima che scattino le vacanze di Natale. La speranza è quella di salvare le feste evitando quarantene dell’ultimo momento. Intere classi decidono così di iniziare in anticipo le vacanze di Natale attuando un’assenze di massa.