Scomparsa Annabella Martinelli, possibile svolta nelle indagini: la Procura indaga per sequestro di persona

La 22enne è svanita nel nulla dalla sera del 6 gennaio

C’è una possibile svolta nelle indagini sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la 22enne padovana che studia giurisprudenza a Bologna, svanita nel nulla dal 6 gennaio scorso. La procura di Padova, infatti, ora indaga per sequestro di persona contro ignoti. I carabinieri stanno analizzando i tabulati telefonici della giovane per ricostruire i suoi movimenti: l’ultima traccia della ragazza risale al 7 gennaio quando le telecamere di Villa di Teolo, in provincia di Padova, l’hanno ripresa mentre comprava due pizze da asporto. A una decina di chilometri, poi, è stata ritrovata la bicicletta della 22enne e i due cartoni della pizza vuoti.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Annabella Martinelli si sarebbe allontanata intorno alle 20 dicendo di dover incontrare un’amica. Poi ha chiamato due pizzerie, trovando la prima chiusa, per ordinare due pizze d’asporto. Il gestore della pizzeria ha confermato che la ragazza ha ordinato due pizze e che lo avrebbe fatto da sola. Intanto è stato risolto il mistero riguardante il profilo Facebook della ragazza, che era stato improvvisamente chiuso. Secondo Il Gazzettino a chiuderlo, per tutelarne la privacy, sarebbe stato il fratello.

Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca