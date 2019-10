Sciopero generale oggi venerdì 25 ottobre 2019: tutte le informazioni

Oggi, venerdì 25 ottobre 2019, è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore, che interesserà diversi settori, sia privati che pubblici. A fermarsi, infatti, saranno aerei, ferrovie, trasporti pubblici locali, ma anche scuole e altri servizi pubblici. Si prevede, dunque, un venerdì caldo soprattutto dal punto di vista degli spostamenti in particolare nelle grandi città italiane come Milano e Roma. Nella Capitale, inoltre, la situazione si preannuncia critica dal momento che sono in programma due mobilitazioni, indette da differenti sigle sindacali.

Sciopero generale 25 ottobre 2019: le motivazioni dei sindacati

Lo sciopero generale in programma oggi, venerdì 25 ottobre 2019, è stato proclamato dalle sigle sindacali Cub, Sgb, Si-Cobas e Usi-Cit. La mobilitazione, della durata di 24 ore, è stata indetta per le seguenti motivazioni: “Aumentare i salari e le pensioni, cancellare il Jobs Act e garantire lavoro stabile a tutti, ridurre l’orario di lavoro e i carichi di lavoro a parità di salario per rilanciare l’occupazione, cancellare la legge Fornero e andare in pensione con 60 anni di anzianità o 35 di contributi”.

La protesta, dunque, è rivolta contro la “demonizzazione del pubblico in favore dei presunti slanci di efficienza del privato” e contro “l’incapacità di assicurare i servizi fondamentali per la cittadinanza in senso universalistico, come prevede la Costituzione”.

Sciopero trasporto pubblico venerdì 25 ottobre 2019: tutte le informazioni

Sciopero generale oggi: il trasporto ferroviario

Il trasporto ferroviario sarà interessato dallo sciopero per 24 ore. La mobilitazione, infatti, ha avuto inizio alle ore 21,00 della giornata di giovedì 24 e terminerà alle 21,00 di oggi, venerdì 25 ottobre 2019.

Sciopero trasporto ferroviario venerdì 25 ottobre 2019: tutte le informazioni

Tuttavia, i collegamenti regionali saranno garantiti nelle fasce pendolari, ovvero dalle 6,00 alle 9,00 e dalle 18,00 alle 21,00.

Trenitalia ha già comunicato la lista dei collegamenti ferroviari che saranno cancellati o modificati, che è la seguente:

Trenitalia, comunque, si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Per quanto riguarda il “Leonardo Express“, il mezzo che collega la Stazione Termini di Roma all’Aeroporto di Fiumicino, Trenitalia assicura il suo totale funzionamento anche attraverso eventuali bus sostitutivi.

La lista dei treni garantiti nel giorno dello sciopero di venerdì 25 ottobre 2019

Anche le linee Trenord, le linee regionali che collegano l’hinterland milanese, scioperano dalle ore 21,00 di giovedì 24 alle 21,00 di venerdì 25 ottobre 2019, con fasce orarie di garanzia dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00.

Durante questi orari, dunque, i treni passeranno regolarmente, mentre la società comunica che degli autobus sostitutivi “no-stop” saranno istituiti limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Stabio” in caso di non effettuazione dei treni.

Sciopero venerdì 25 ottobre 2019: il trasporto aereo

Anche il trasporto aereo sarà interessato dallo sciopero di 24 ore con modalità diverse. A incrociare le braccia, infatti, saranno sia il personale dell’Enav, la società che gestisce il trasporto civile in Italia, che quello dell’Alitalia.

Sciopero aerei oggi: tutte le informazioni

I dipendenti dell’Enav si fermeranno per 4 ore, dalle 13,00 alle 17,00. Durante questo orario, gli aerei potrebbero subire ritardi o essere addirittura cancellati.

Diverso il discorso Alitalia, il cui personale, sia di terra, che di volo, incrocerà le braccia per 24 ore: dalle 24,00 di giovedì 24 alle 23,59 di venerdì 25 ottobre 2019. Tuttavia, Alitalia informa che i servizi saranno assicurati nelle fasce garantite che vanno dalle 7,00 alle 10,00 e dalle 18,00 alle 21,00.

La compagnia di bandiera italiana ha già cancellato centinaia di voli, la cui lista è consultabile qui.

L’elenco completo dei voli cancellati: da Alitalia a RyanAir

Venerdì 25 ottobre 2019: lo sciopero delle autostrade

Sciopero di 24 ore anche per il personale delle autostrade. La mobilitazione è iniziata alle 22,00 di giovedì 24 e terminerà alle 22,00 di oggi, venerdì 25 ottobre 2019.

Sciopero autostrade oggi: tutte le informazioni

Come sempre vi saranno delle fasce di garanzie, che assicureranno, così come previsto dalla legge, i servizi minimi. Questi gli orari in cui saranno garantiti i servizi: dalle 5,30 alle 8,30 e dalle 17,30 fino alle 20,00.

Sciopero generale venerdì 25 ottobre 2019: il trasporto pubblico locale

Di seguito gli orari degli scioperi che coinvolgeranno i trasporti regionali e comunali d’Italia.

Sciopero oggi 25 ottobre: regione Lombardia

Nella città di Monza le linee Net si fermeranno dalle ore 9,00 alle 11,50 e dalle 14,50 al termine del servizio per il Servizio Urbano. Per il Servizio Extra Urbano, invece, la mobilitazione è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Il personale della funicolare Como-Brunate, invece, sarà in sciopero dalle 8,30 alle ore 16,30 e dalle ore 19,30 al termine del servizio.

Per quanto riguarda le linee Agi potranno seguire ritardi o cancellazioni le seguenti linee: 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus. Tuttavia vi saranno delle fasce di garanzia, con partenze garantite dai capolinea dalle ore 5,30 alle 8,29 e dalle 16,31 alle 19,30.

Sciopero Milano oggi

Anche il personale Atm di Milano aderisce allo sciopero di oggi, venerdì 25 ottobre 2019. Le linee di superficie potranno subire ritardi o cancellazioni dalle 8,45 alle 15 e dalle 18,00 al termine del servizio.

Sciopero Atm Milano: tutte le informazioni

Il personale della metropolitana, invece, sciopererà dalle 18 sino al termine del servizio.

Regione Lazio: le informazioni sullo sciopero generale

Nella regione Lazio il personale Cotral aderirà allo sciopero generale di 24 ore con i bus, che potranno subire ritardi o cancellazioni dalle 08,30 alle ore 17,00 e dalle 20,00 a fine servizio.

Roma: stop trasporti e municipalizzata rifiuti

Sarà una vera e propria giornata calda a Roma, dove sono stati indetti due scioperi per la giornata di oggi venerdì 25 ottobre 2019. Il primo sarà quello generale e, così come nelle altre città d’Italia, interesserà per 24 ore sia la rete Atac che i bus periferici della Roma Tpl con le seguenti fasce di garanzia che saranno rispettate: da inizio servizio alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00.

Roma: tutto quello che c’è da sapere sullo sciopero del personale Atac

Il secondo sciopero, invece, è stato proclamato da Cgil, Cisl, Uil e Ugl in adesione a quella cittadina che riguarda le aziende partecipate da Roma Capitale.

La protesta, che coinvolgerà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle, sarà della durata di 4 ore: dalle 20,00 sino a fine servizio.

Sciopero Roma oggi: tutte le informazioni sullo stop delle municipalizzate

A fermarsi sarà anche il personale dell’Ama, la municipalizzata dei rifiuti a Roma, che per tutta la giornata di venerdì 25 ottobre 2019 non assicurerà la raccolta dei rifiuti, garantendo i servizi minimi essenziali.

Emilia-Romagna: la mobilitazione a Bologna, Modena e Ferrara

La società di trasporto Tper, che opera a Bologna e Ferrara con bus e corriere, aderisce allo sciopero con i seguenti orari: dalle ore 8,30 alle ore 16,30 e dalle 19,30 fino a fine servizio.

A Modena, invece, vi saranno possibili astensioni da inizio servizio fino alle ore 06,30; dalle ore 08,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 fino al termine del servizio per quanto riguarda i servizi urbani.

Per i servizi extraurbani, invece, possibili astensioni potrebbero verificarsi da inizio servizio fino alle ore 06,00; dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 fino al termine del servizio.

Veneto: gli scioperi a Padova e Rovigo

A Padova lo stop del servizio urbano e Linee Colli sarà: dalle 8,30 alle 12,29 e dalle 15,30 a fine servizio. Il Servizio extraurbano (escl. Linee Colli), invece, si fermerà dalle 8,30 alle 11,59 e dalle 14,30 a fine servizio.

A Rovigo, lo stop sarà dalle 8,16 alle 11,59 e dalle 14,46 a fine servizio.

Le corse garantite sono consultabili a questo link.

Sciopero generale oggi: regione Molise

Autolinee Langiano, Autolinee Bernardo, Calzolaro Autolinee, Silvetri F.lli & c., Atm, Gtm, Seac, Aesernia, Sati, Cas.na della regione Molise sciopereranno per 4 ore dalle 19,00 alle 23,00.

Regione Basilicata: gli orari dello sciopero

Le ditte Sita e Sud incroceranno le braccia per 8 ore, precisamente dalle ore 10,01 alle ore 14,30 e dalle ore 16,31 alle ore 20,00.

Sciopero generale 25 ottobre 2019: Napoli

La Anm aderisce allo sciopero fermandosi per 4 ore: dalle 11,00 alle 15,00. Per quanto riguarda le linee bus, le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero mentre il servizio tornerà completamente regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Sciopero oggi venerdì 25 ottobre: Verona

L’ATV di Verona sciopera per 24 ore, dalle ore 24,00 alle ore 6,00, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 a fine servizio.

Sciopero generale oggi: Torino

La Ca.Nova di Torino sciopererà per 24 ore. A fermarsi saranno le linee del servizio urbano, suburbano ed extraurbano, con rispetto fasce di garanzia.

Per sapere quali saranno le linee interessate dalle mobilitazioni, si può consultare questo link.

Sciopero a Genova: tutte le informazioni

Anche la AMT Genova (compresa la ferrovia Genova – Casella) aderisce allo sciopero con i seguenti orari.

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 11,45 alle 15,45.

Il restante personale (comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nella seconda parte del turno.