In vacanza senza pensieri

Quest’estate gli italiani prediligono mete vicine e formule flessibili. “La crociera è la risposta perfetta: consente di vivere più destinazioni in un’unica esperienza”, dice a TPI Leonardo Massa (MSC Crociere). “Il viaggiatore si rilassa, pensiamo a tutto. Anche in caso di imprevisti”

In un contesto internazionale caratterizzato da sviluppi geopolitici nell’area mediorientale e dalle implicazioni per i mercati energetici e dei trasporti, le scelte delle vacanze degli italiani in vista della stagione estiva prediligono un turismo di prossimità, la ricerca di serenità, desiderio di leggerezza e comfort. Tra le soluzioni più congeniali per chi non vuole rinunciare a qualche giorno di meritato relax, evitando al tempo stesso brutte sorprese, c’è sicuramente la crociera. In particolare, MSC Crociere – tra le aziende leader del settore a livello internazionale – ha lanciato la formula “Best Holiday Ever”.

«In un’estate in cui molti italiani privilegiano mete vicine, formule flessibili e soluzioni percepite come sicure, la crociera diventa una risposta perfetta a questi bisogni, un modello di vacanza che consente di vivere più destinazioni in un’unica esperienza, con un’organizzazione integrata e un’attenzione costante all’esperienza e alla sicurezza degli ospiti», spiega Leonardo Massa, Vice President Southern Europe di MSC Crociere.

Chi sceglie di prenotare un viaggio targato MSC Crociere può infatti rilassarsi con la consapevolezza che la propria vacanza estiva è completamente organizzata, grazie a un supporto dedicato in ogni fase della vacanza, comodi porti d’imbarco in tutto il mondo, un eccellente rapporto qualità-prezzo, senza spiacevoli sorprese o costi nascosti, nonostante il recente aumento globale dei prezzi del carburante.

L’esperienza proposta da MSC Crociere è ideale per i tanti italiani che opteranno per una vacanza di prossimità, grazie a 14 porti di imbarco lungo le nostre coste, facilmente raggiungibili con ogni mezzo di trasporto, per una vacanza indimenticabile alla scoperta delle più belle mete del Mediterraneo.

Le 23 navi di MSC Crociere permettono a tutti di godere di un viaggio all’insegna del relax e del divertimento, grazie a spettacoli di intrattenimento di livello internazionale, esperienze gastronomiche uniche, piscine, strutture fitness, senza dimenticare il ricco programma dedicato a bambini e famiglie di tutte le età, per un’offerta che si adatta a qualunque tipo di viaggiatore. Il tutto con un rapporto qualità-prezzo imbattibile e trasparente.

Per chi desidera invece raggiungere destinazioni più lontane, MSC Crociere propone un’ampia gamma di pacchetti Fly & Cruise che combinano la crociera con i voli per raggiungere le destinazioni di partenza delle navi. I voli sono attentamente coordinati con gli orari delle crociere, i trasferimenti tra aeroporto e nave sono inclusi e un supporto dedicato accompagna gli ospiti durante tutto il viaggio, aiutando a gestire eventuali imprevisti. Un pacchetto completo ideale per chi vuole dedicarsi esclusivamente al piacere della vacanza. L’esperienza proposta dalla Compagnia permette di scoprire ogni giorno nuove località, grazie a un’ampia gamma di escursioni attentamente selezionate e organizzate nei minimi dettagli, coniugando così qualità, sicurezza e affidabilità.

Con la “Best Holiday Ever”, quindi, gli ospiti di MSC Crociere possono godersi un viaggio all’insegna della totale serenità e sicurezza. Senza tralasciare la flessibilità. La Compagnia offre infatti anche un’assicurazione di viaggio completa, che tutela gli ospiti in caso di imprevisti, come cancellazione o interruzione del viaggio, ritardi, emergenze mediche. Inoltre, le prenotazioni MSC Crociere nelle esperienze Fantastica, Aurea e Yacht Club consentono agli ospiti di modificare gratuitamente la propria crociera. Fino a 30 giorni prima della partenza, infatti, è possibile cambiare data scegliendo una nuova partenza 90 giorni prima o dopo dalla data originaria del viaggio oppure optare per una destinazione diversa, senza nessun costo. Di tutto questo abbiamo parlato con Leonardo Massa, Vice President Southern Europe di MSC Crociere.

Perché la crociera è la scelta adatta per chi non vuole rinunciare alle vacanze estive, nonostante le incertezze legate alla situazione internazionale?

«Abbiamo capito che in questa fase per i nostri ospiti è fondamentale un viaggio all’insegna della sicurezza a 360 gradi. D’altronde la nostra azienda ha dimostrato di saper tutelare al meglio i propri viaggiatori anche nei momenti più complessi, come a seguito dell’improvvisa chiusura di Hormuz, avendo una nostra nave a Dubai. Ma soprattutto il valore aggiunto è rappresentato dal fatto che il 96% della popolazione italiana può raggiungere una nostra nave da crociera in massimo due ore e mezzo di macchina. Una facilità di accesso a bordo che non ha eguali. Abbiamo deciso di raccontare tutto questo con una nuova campagna pubblicitaria, lanciata anche con uno spot in tv, che sin dai primi giorni ci sta dando la conferma di aver intrapreso la strada giusta per questa stagione estiva».

Molti italiani sceglieranno una vacanza di prossimità, ma c’è anche chi vorrà raggiungere destinazioni più lontane.

«Se la maggioranza dei clienti preferirà optare per una crociera nel Mediterraneo, ci sarà comunque una fetta di consumatori che viaggerà in Nord Europa, nei Caraibi o in Alaska. A tal proposito, stiamo registrando una grande richiesta per gli Stati Uniti, e probabilmente quest’anno avremo il record di ospiti italiani che cominciano le loro vacanze negli Usa a bordo di una nave MSC Crociere».

Chi sceglie di vivere un’esperienza a bordo di una nave MSC Crociere può dunque godere di una vacanza completamente organizzata.

«Esattamente. Quando si decide di affidarsi alla nostra Compagnia per le proprie vacanze si è coperti e seguiti in tutto, dal momento della prenotazione fino al ritorno a casa. Lavoriamo con tutti i principali vettori internazionali per garantire i collegamenti aerei per portare i nostri ospiti negli Stati Uniti o in Nord Europa. Il nostro team, insomma, si occupa di gestire e garantire tutti gli aspetti del viaggio, anche al di fuori dei confini della nave, come gli spostamenti, gli hotel e l’organizzazione di escursioni mozzafiato».

Avete da poco lanciato il nuovo sito di MSC Crociere, completamente rinnovato, per offrire un’esperienza di navigazione e acquisto ancora più intuitiva, moderna e funzionale. Inoltre, è in onda lo spot relativo alla campagna “Best Holiday Ever”.

«Il nuovo sito è stato sviluppato per essere ancor più consumer-friendly, e soddisfare così appieno le esigenze dei nostri ospiti. Con lo spot in onda in questi giorni abbiamo voluto enfatizzare il concetto di prossimità e sicurezza che le nostre crociere sono in grado di garantire. Le proposte di viaggio di MSC Crociere rappresentano dal nostro punto di vista una risposta concreta alle mutate priorità di molti viaggiatori, per fronteggiare al meglio questo complesso scenario globale».