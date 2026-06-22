Fondazione FS, al via le aperture straordinarie delle sale storiche delle stazioni italiane

Fondazione FS Italiane apre le porte delle sale storiche di alcune delle principali stazioni ferroviarie italiane, restituendo alla collettività ambienti di alto valore architettonico e artistico, realizzati tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento e oggetto di recenti interventi di recupero e valorizzazione.

L’iniziativa torna dopo un forte interesse da parte dei visitatori, che ha confermato il valore culturale di questi luoghi e che ha spinto Fondazione FS Italiane a riaprirli nuovamente. Arredi, decorazioni e opere d’arte raccontano l’evoluzione dell’architettura ferroviaria e della cultura del viaggio, offrendo uno spaccato significativo della storia del Paese. Sale reali, presidenziali e sale d’attesa, un tempo destinate a sovrani e Capi di Stato, diventano oggi accessibili attraverso un programma di aperture straordinarie che consente ai visitatori di riscoprire un patrimonio finora poco conosciuto.

Da luglio a dicembre, il percorso di visita si sviluppa lungo alcune tra le più significative testimonianze del patrimonio ferroviario italiano: si parte dalla Sala Gonin di Torino Porta Nuova, progettata nella seconda metà dell’Ottocento come sala d’attesa per la famiglia Savoia e decorata dagli affreschi allegorici di Francesco Gonin dedicati ai quattro elementi e ai continenti e si prosegue con la Sala presidenziale di Roma Ostiense, caratterizzata da un impianto monumentale e impreziosita dalla statua della Dea Roma in marmo di Carrara. Dalla Sala d’attesa della stazione di Montecatini Terme, realizzata negli anni Trenta su progetto di Angiolo Mazzoni, esempio di architettura ferroviaria razionale, articolata in tre ambienti distinti per classe e caratterizzata da sedute in pelle, rivestimenti musivi e linee architettoniche curvilinee, alla Palazzina Reale di Firenze Santa Maria Novella, edificio degli anni Trenta con ambienti arricchiti da pavimentazioni in legno pregiato, rivestimenti in marmo e bassorilievi artistici. Si attraversa poi la Sala d’attesa della stazione di Taormina – Giardini di Naxos, esempio di sintesi tra linguaggi architettonici arabo-normanni e Liberty, con decorazioni ispirate al contesto locale e si finisce con la Sala Reale di Monza, unico ambiente superstite del primo impianto ferroviario ottocentesco, legato alla presenza dei Savoia e caratterizzato da arredi neoclassici che testimoniano il rapporto della città con la famiglia reale.

Il calendario completo delle aperture e gli aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali della Fondazione FS Italiane.