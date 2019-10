Sciopero 25 ottobre 2019 Roma: trasporti Atac a rischio per tutto il giorno

Domani, venerdì 25 ottobre 2019, si preannuncia una giornata calda sotto il profilo dei trasporti e non solo a Roma: nella capitale, infatti, è stato proclamato un doppio sciopero che coinvolgerà i dipendenti dell’Atac, ma anche quelli di altre municipalizzate romane.

25 ottobre 2019: sciopero generale a Roma

Anche Roma verrà coinvolta nello sciopero generale, indetto dalle sigle sindacali Cub, Sgb, Si-Cobas e Usi-Cit. L’agitazione, della durata di 24 ore, è stata proclamata per richiedere di “Aumentare i salari e le pensioni, cancellare il Jobs Act e garantire lavoro stabile a tutti, ridurre l’orario di lavoro e i carichi di lavoro a parità di salario per rilanciare l’occupazione, cancellare la legge Fornero e andare in pensione con 60 anni di anzianità o 35 di contributi”.

Lo sciopero di 24 ore interesserà sia la rete Atac che i bus periferici della Roma Tpl, il cui personale incrocerà le braccia dalle 8,30 alle 17,00 e dalle 20,00 fino a fine servizio.

Saranno rispettate, comunque, le seguenti fasce di garanzia: da inizio turno fino alle 8,30 e dalle 17,00 alle 20,00.

Lo sciopero delle municipalizzate

Allo sciopero generale, si aggiunge anche quello delle municipalizzate romane, indetto dalle seguenti sigle sindacali: Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

La protesta, che interesserà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle, sarà della durata di 4 ore e avrà inizio dalle 20,00 sino a fine servizio.

Sciopero delle Aziende partecipate di Roma Capitale venerdì 25 ottobre. Dettagli e fasce di garanzia su: https://t.co/eldvKCvmBl pic.twitter.com/2GISn5ODt7 — Roma (@Roma) 22 ottobre 2019

Sciopero Roma: anche l’Ama si ferma

Allo sciopero aderisce anche l’Ama, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Roma. L’astensione del personale dell’Ama inizierà con il primo turno di venerdì 25 ottobre 2019 per concludersi, intorno alle ore 4,30 della mattina di sabato 26 ottobre 2019.

La società, che ha anche lanciato un appello ai cittadini romani affinché non gettino la spazzatura nella giornata di venerdì, garantirà i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili.

Roma, l’Ama lancia un appello in vista dello sciopero di venerdì 25: “Non gettate rifiuti”

Per interventi di emergenza, sarà attiva 24 ore su 24 la Centrale Operativa, che si può contattare ai seguenti numeri di telefono: 0651693339, 0651693340, 0651693341.