Sciopero Atac a Roma oggi 10 luglio: orari bus, tram, treni

Giornata di sciopero a Roma. Quella di oggi, venerdì 10 luglio 2020, si annuncia come una giornata difficile per chi utilizza i mezzi pubblici nella Capitale: Atac, Roma Tpl e Cotral infatti si fermano. Ma quali sono gli orari dello sciopero Atac di oggi? Quali linee saranno interessate? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Sciopero Atac: orari

L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore, con rispetto delle fasce di garanzia, in Atac. Dalle ore 8,30 alle ore 17 e poi dalle ore 20 e sino al termine del servizio diurno, saranno possibili stop, dunque, sulla rete Atac di bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord. Il servizio sarà comunque garantito nelle due fasce di garanzia: dalle ore 5,30 fino alle ore 8,30 e dalle ore 17 alle ore 20. Durante lo sciopero, nelle stazioni metroferroviarie che resteranno aperte, non sarà garantito il servizio di ascensori, scale mobili e montascale.

Il servizio notturno sarà garantito durante lo sciopero Atac di oggi? Dalle ore 00,01 non saranno garantite le corse delle linee di bus notturne: nMA-nMB-nMB1-nMC-nME-n041-n075-n3d-n3s-n5- n8-n11-n46-n66-n70-n74-n90-n92-n98-n200-n201-n409-n543-n500-n551-n706-n716-n719-n781-n904-n913. Sempre per quanto riguarda il servizio notturno garantite invece le corse delle linee di bus diurne che termina il servizio alle ore 2 circa: 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.

Sciopero Roma Tpl

Per quanto riguarda invece la Roma Tpl, oggi – venerdì 10 luglio 2020 – è prevista uno sciopero, ma di sole 4 ore: dalle 9 alle 13. A fermarsi i lavoratori del sindacato Usb. Questa protesta interesserà unicamente le linee 013 (anche la 013D), 078, 763, 764, 767, 777 e 778. Regolari invece tutti gli altri collegamenti gestiti dalla stessa Roma Tpl: S01, S02, 08, 011, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763L, 771, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

Sciopero Cotral

Non solo Atac e Tpl, oggi – venerdì 10 luglio – si ferma per sciopero anche Cotral. Anche qui a fermarsi è l’organizzazione sindacale Faisa Cisal, per 24 ore. Stop dalle ore 08,30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8,30 e alla ripresa del servizio alle ore 17 fino alle ore 20.

Treni

Il servizio treni non è interessato dallo sciopero di oggi a Roma. Il servizio sui collegamenti di Trenitalia sarà infatti regolare.

Potrebbero interessarti Coronavirus, nuovo focolaio alla sede Tnt di Bologna: 18 positivi Anzio, investono due volte un migrante dopo insulti razziali L'amministratore delegato di Autostrade Tomasi è indagato per attentato alla sicurezza e frode