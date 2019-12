Sciopero Alitalia oggi venerdì 13 dicembre 2019: info su orari e voli

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare fra la serata del 12 e la mattina del 14 dicembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subìto un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 18 dicembre.

Sciopero Alitalia venerdì 13 dicembre 2019: le motivazioni dello stop

L’agitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta per chiedere “una riforma del comparto che intervenga nella concorrenza tra imprese, per norme specifiche contro il dumping contrattuale e per il finanziamento strutturale del Fondo di solidarietà di settore”.

“Per Alitalia rigettiamo ogni ipotesi di spezzatino delle attività, occorre un piano industriale di vero rilancio che garantisca investimenti e crescita, senza impatti sul fronte lavoro” è il monito dei sindacati.