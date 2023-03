“Papà, la mia pizza è pronta?”: 23enne entra nel locale di famiglia, ha un arresto cardiaco e muore improvvisamente

Era passato dalla pizzeria di famiglia per prendere da mangiare e tornare a casa per aiutare il fratellino con i compiti di scuola: Saverio Loiacono, 23enne di Triggiano, nel Barese, è morto improvvisamente per un arresto cardiaco, davanti a suo padre.

Il suo cuore si è fermato e si è accasciato a terra, lasciando tutti atterriti. “Lo conoscevo personalmente”, racconta il sindaco Antonio Donatelli. Era molto conosciuto in paese: dava un aiuto ai genitori che gestiscono la pizzeria Panzerottorime, era un videomaker ed anche un dj. “Revas” era il suo nome d’arte su YouTube, aveva un canale sul quale pubblicava la sua musica. Prima della serata del 26 marzo non aveva mai manifestato problemi di natura cardiaca: inutili i tentativi di soccorso di un medico della zona intervenuto prontamente e poi dei sanitari del 118 accorsi dopo la chiamata dei familiari.

“Non posso che esprimere a nome mio e di tutta la città un profondo rammarico per quanto accaduto – continua il sindaco Donatelli – ed estrema vicinanza alla famiglia. Sicuramente in questi momenti non ci sono parole per alleviare il dolore ma siamo al loro fianco. Mi auguro che possano trovare la forza di andare avanti, anche pensando al loro figlio più piccolo”.

Sul corpo del giovane è stata disposta l’autopsia, che accerterà le cause dell’arresto cardiaco. Non è ancora nota quindi la data dei funerali. Gli amici lo ricordano con messaggi di cordoglio: “Non ci sono parole per descrivere quello che è accaduto, eri un ragazzo solare, ci siamo incontrati qualche giorno fa. Resterai sempre nel mio cuore. Da lassù continua a farci tante foto come solo tu sapevi fare”.