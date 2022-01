Sassoli ricoverato in Italia per “gravi complicazioni al sistema immunitario”: cancellati tutti gli impegni

Il presidente del parlamento europeo, David Sassoli, è ricoverato in un ospedale in Italia dallo scorso 26 dicembre. Lo ha dichiarato il suo portavoce Roberto Cuillo, spiegando che il ricovero “si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario”. “Per questo ogni attività ufficiale del presidente dell’europarlamento è cancellata”, ha aggiunto il portavoce.

A settembre Sassoli era stato ricoverato a Strasburgo per una polmonite, non provocata da Covid-19. A dicembre il giornalista 65enne, europarlamentare dal 2009, aveva annunciato che non si sarebbe ricandidato alla guida del parlamento europeo, di cui è presidente dal 2019.