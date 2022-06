Sassari, beve whisky in diretta Facebook mentre guida e si schianta | Video

Non bere mentre si è alla guida. Un semplice principio che evidentemente non era ben chiaro ad un uomo, che mentre si riprendeva in diretta su Facebook mentre con una mano teneva il volante della sua auto e con l’altra la bottiglia di whisky che si stava scolando. Il volto decisamente poco lucido di chi ha esagerato con l’alcol e che di certo non dovrebbe stare alla guida, tra l’altro su una strada molto trafficata.

Poi l’inquadratura della diretta Facebook cambia e vediamo le auto che sfrecciano veloci. Siamo a Sassari, sulla quattro corsie della ex 131 in direzione Porto Torres, in Sardegna. Il video si interrompe bruscamente quando l’uomo si va a schiantare contro altre auto in corsa. Per fortuna il bilancio è meno grave di quanto si potrebbe immaginare: tre feriti lievi, tutti già dimessi.

Una scena quasi da film, ma terribilmente vera. Il filmato, diventato virale sui social, è stato acquisito dalla polizia locale, che si occupa delle indagini. L’automobilista rischia l’arresto fino a un anno. La sua guida a dir poco spericolata, resa pericolosissima dai fumi dell’alcol, poteva trasformarsi in una tragedia. Un’autentica gimcana tra le auto a 80 chilometri orari, per di più in una fascia oraria trafficata.

Bastano pochi secondi di visione per capire che chi è al volante non ha il controllo della situazione. La guida è incerta e lo schianto avviene subito poco dopo l’ennesimo sorso di whisky buttato giù dall’autista. Un incidente che ricorda molto da vicino il dramma avvenuto due anni fa sulla Palermo-Mazara nei pressi di Alcamo nel quale erano deceduti due fratellini, Francesco di 13 anni e Antonio di 9. Al volante c’era il padre Fabio, 34 anni originario di Partinico che pochi istanti prima dello schianto aveva fatto una diretta video su Facebook.