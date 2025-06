San Pietro e Paolo 2025, le frasi e le immagini di auguri per il 29 giugno

San Pietro e Paolo 2024, le frasi e le immagini di auguri per il 29 giugno, buon onomastico, festa, Roma

Oggi, 29 giugno 2025, è la festa dei Santi Pietro e Paolo, i patroni di Roma. Due Santi molto amati e importanti per i cristiani. Per l’occasione il Papa celebra la Messa a San Pietro e recita l’Angelus. Molte persone si chiamano Pietro o Paolo o Paola, per cui è un’occasione anche per fargli gli auguri di buon onomastico. Pietro è stato il primo Papa, mentre Paolo è conosciuto come l’apostolo delle genti. Vediamo insieme alcune frasi e immagini per gli auguri di Buon San Pietro e Paolo 2025.

Auguri, frasi, buon onomastico

Per la tua festa, non saprei scrivere una lettera come San Paolo, ma ti invio comunque i miei auguri sinceri!

Quello che non sai è che tante persone oggi festeggiano perché si chiamano come te. Ma tu sei inimitabile!

Per una persona come te addirittura la Città Eterna oggi si ferma! Buon onomastico!

Su questa pietra fonderai la mia Chiesa, disse Gesù a Pietro. E su questa pietra si fonda la nostra amicizia! Auguri Pietro!

Avevo pensato a degli auguri speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le migliori, se dette col cuore: buon onomastico!

Il calendario oggi dice che è San Pietro e Paolo: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale, tanti auguri e buon onomastico!.

Il cammino comune degli Apostoli Pietro e Paolo, che i padri della Chiesa paragonavano a due colonne su cui poggia la costruzione della Chiesa, serva a noi come insegnamento di vita. Auguri.

Auguri di buona festa di San Pietro e Paolo, annunciatori e testimoni del Vangelo tra la gente, che sugellarono col martirio la loro missione di fede e di carità.

Auguri San Pietro e Paolo: immagini