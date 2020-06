Roseto degli Abruzzi, 15enne tenta il suicidio

Un ragazzino di soli 15 anni ha tentato il suicidio, ma è stato salvato in extremis dallo zio. La tragedia sfiorata è avvenuta a Roseto degli Abruzzi ieri, giovedì 18 giugno, intorno alle 20,40. Il giovane adolescente voleva togliersi la vita nella sua stanza, aveva annodato una corda al lampadario.

È stato lo zio a portarlo in salvo, è entrato nella stanza e ha chiamato subito i soccorsi che, una volta arrivati sul posto, hanno utilizzato il defibrillatore per il massaggio cardiaco. Ora il 15enne si trova in prognosi riservata presso l’ospedale Mazzini di Teramo. Le sue condizioni sono gravi e sarebbe in coma farmacologico.

Leggi anche: 1. La storia di M., 17 anni, impiccatosi per un brutto voto nella scuola a distanza (di Selvaggia Lucarelli) / 2. Si suicida dopo la luna di miele: la tremenda storia di Samuele

Potrebbero interessarti Cinisello Balsamo (MI): arrestati l’ex Sindaca Siria Trezzi e suo marito Alessandria, focolaio in una Rsa: 13 contagi Puglia, la street art diventa legge: spazi dedicati e fondi a disposizione