Roma, ventunenne travolta e uccisa sulle strisce pedonali

Tragedia a Palestrina, nei pressi di Roma, dove la 21enne Camilla Cecconi è stata investita e uccisa mentre attraversava le strisce pedonali.

Secondo una prima ricostruzione, Camilla e una sua amica, stavano attraversando la strada per recarsi in chiesa, a messa, quando sono state investite da una Renault Megane, alla cui guida c’era una 72enne ora denunciata per omicidio stradale.

Camilla Cecconi è deceduta in ospedale, mentre la sua amica è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. La donna al volante si è subito fermata a prestare soccorso ed è stata ricoverata in ospedale in stato di shock.

La 21enne è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale San Camillo di Roma dove è deceduta in serata dopo ore di agonia. I genitori hanno dato il consenso per la donazione degli organi.

La sua amica, invece, è stata ricoverata all’ospedale di Palestrina: la prognosi è riservata, ma la giovane non è in pericolo di vita.