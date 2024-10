Una turista inglese di 14 anni è morta a Roma per presunto choc anafilattico dopo aver mangiato un dolce in un ristorante. La ragazzina era allergica alle arachidi e nel dessert c’erano residui di frutta secca. La Procura capitolina ha aperto un’indagine per omicidio colposo.

La tragedia è avvenuta lo scorso 24 ottobre. La giovane aveva pranzato insieme ai suoi genitori in un locale nel quartiere Gianicolense non lontano dall’albergo nel quale la famiglia alloggiava. Rientrata in hotel, ha accusato malessere. Subito soccorsa, è stata trasportata all’ospedale San Camillo, dove però non c’è stato nulla da fare.

L’autopsia sul corpo della ragazzina chiarirà le esatte cause del decesso. Se fosse confermato che è morta per choc anafilattico, la Procura dovrà accertare se la famiglia ha comunicato l’allergia ai ristoratori e se i camerieri abbiano fatto qualche errore di comunicazione.

Vedendo la figlia star male, anche il padre della vittima ha accusato un malore e ora è ricoverato in ospedale per angina.

