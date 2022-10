Roma, i tifosi del Betis Siviglia hanno trasformato Piazza del popolo in una discarica | FOTO e VIDEO

La centralissima piazza del popolo di Roma è stata ridotta per qualche ora a discarica. Nella giornata di ieri, 6 ottobre 2022, gli ultras del Betis Siviglia, squadra spagnola che in serata ha giocato all’Olimpico contro la Roma per l’Europa League, hanno portato scompiglio nella capitale. Prima hanno preso d’assalto un bar a Trastevere con il lancio di diverse bottiglie; poi hanno vandalizzato Piazza del Popolo lasciando a terra una grande quantità di spazzatura e deturpando il centro storico della città. Ad allertare l’Ama per la pulizia della piazza è stata direttamente la Questura di Roma. Scene simili si erano già viste nel 2015 con l’arrivo degli ultras del Feyenoord.

Ecco come i tifosi spagnoli del Betis hanno lasciato Piazza del popolo. pic.twitter.com/skS7iYIKpd — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 6, 2022