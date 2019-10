Roma, tensione durante sgombero a via Caselli a Testaccio. Parla la presidente del municipio Sabrina Alfonsi

Momenti di tensione tra la polizia locale e alcuni rappresentanti del I municipio e attivisti del sindacato degli inquilini Asia Usb questa mattina a Testaccio, vicino il centro di Roma. I vigili si sono recati sul posto per eseguire due ordinanze di sfratto nei confronti di due famiglie che vivono in via Paolo Caselli, dove si trovano alcune abitazioni di fortuna costruite su un terreno comunale negli anni Cinquanta.

“Dopo oltre 70 anni il comune vuole riprendersi l’area senza trovare una soluzione alternativa nonostante sia stato fatto un ricorso al TAR e lo stesso ancora deve pronunciarsi”, sottolinea il sindacato Asia Usb. “La Giunta Raggi, invece di dare a Roma un politica per la casa, crea l’emergenza abitativa sbattendo per strada famiglie con figli senza soluzioni alternative”.

Famiglie che – peraltro – per anni hanno pagato un affitto al Comune di Roma, come racconta in una video-intervista a TPI Marco, che vive da trent’anni a via Paolo Caselli.

Sgombero Testaccio, cosa è successo

La tensione durante lo sgombero a Testaccio è salita quando gli agenti della polizia locale hanno provato a impedire a uno degli abitanti, un uomo anziano, di rientrare nella sua casa. È intervenuta anche la presidente del I municipio di Roma, Sabrina Alfonsi, recatasi sul posto.

In un primo momento gli agenti hanno impedito anche a lei l’ingresso presso il civico in cui intendevano eseguire l0 sgombero, poi la presidente è stata fatta entrare la situazione è temporaneamente rientrata, senza che alcuno sgombero fosse portato a termine.

“Serve una modalità più dialogante”, ha dichiarato poco dopo Alfonsi ai microfoni di TPI, sottolineando che l’operazione di sgombero è iniziata senza che il municipio fosse informato.

Da tre anni – spiega – esiste un tavolo aperto sulla questione col Dipartimento Patrimonio e l’Assessorato all’Urbanistica. “Dopo quanto accaduto stamattina mi sembra ci sia la disponibilità dell’assessore Vivarelli (nuovo assessore al Patrimonio e Politiche abitative, ndr)”, dice la presidente del municipio, che tra domani e dopodomani farà un punto con i rappresentanti dell’assessorato. Ma intanto Alfonsi sottolinea: “Questo cambiamento di assessori e dirigenti certo non facilita i processi decisionali e di programmazione”.

