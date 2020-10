Roma, ragazza sui binari della metro a San Giovanni: passa treno, illesa

Intorno alle 21 di ieri, giovedì 22 ottobre 2020, a Roma una ragazza ucraina di 28 anni ha tentato il suicidio buttandosi sui binari della metro alla stazione San Giovanni, sulla linea A, appena ha visto arrivare il treno. Miracolosamente, il convoglio le è passato sopra la testa senza colpirla: la donna è uscita totalmente illesa, nello shock generale di tutte le persone presenti in quel momento sulla banchina, che hanno assistito impotenti alla scena. A salvarla il fatto che sia caduta in mezzo ai binari, così che il convoglio è riuscito a proseguire la sua corsa senza ferirla.

Sebbene la giovane non abbia riportato alcuna lesione, è stata subito condotta in ospedale, dove si trova ricoverata in osservazione. Non si conoscono ancora i motivi del gesto della ragazza: la polizia locale sta indagando per ricostruire l’intera vicenda.

Leggi anche: Incidente metro Roma: il momento dei soccorsi ai feriti – VIDEO

Potrebbero interessarti Campania: il governatore De Luca chiede a Conte il lockdown Tamponi Covid privati in Campania: dove farli, come funziona, prezzo e tempi Tamponi Covid in Campania: i laboratori accreditati dalla Regione