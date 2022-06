Un ragazzi di 23 anni è precipitato dal terrazzo della sua abitazione al quinto piano di un palazzo in piazza Testaccio, a Roma, e si è miracolosamente salvato. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario dopo essere caduto all’interno del giardino di un altro residente che ha provveduto ad allertare immediatamente il 118. Il giovane, ferito ma non in pericolo di vita, è stato quindi trasportato in ambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stata accertata “solo” una frattura a una gamba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Aventino che hanno avviato gli accertamenti necessari per capire la dinamica e le cause. Per il momento si esclude la responsabilità di terzi.