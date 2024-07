Blitz della polizia in un centro massaggi: le escort si lanciano dalla finestra

Quella che sembra una scena da film si è svolta ieri a Ostia, dove due escort cinesi hanno tentato una fuga disperata dalla finestra di un centro massaggi per evitare i controlli della polizia. Le due donne sono cadute sull’asfalto e sono state trasportate in ospedale in codice rosso.

L’incidente è avvenuto vicino a piazza Sirio, tra gli appartamenti del comune sul litorale romano, dove le due ragazze ricevevano clienti per trattamenti personalizzati. Un via vai continuo, sia di giorno che di notte, aveva insospettito e esasperato i residenti, che hanno quindi sporto denuncia. Ieri, i poliziotti del distretto Lido hanno fatto irruzione al secondo piano dell’edificio durante un’operazione mirata contro la prostituzione.

Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento, le due escort-massaggiatrici si sono chiuse in una stanza, hanno aperto la finestra e, legando le lenzuola del letto matrimoniale per creare una lunga corda, hanno cercato di calarsi nel vuoto. Tuttavia, l’improvvisata “ancora di salvataggio” non ha retto il peso, e le ragazze sono precipitate sul marciapiede, riportando ferite.

I poliziotti stessi hanno prestato i primi soccorsi, e le due donne sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Grassi, dove sono state ricoverate in codice rosso. Le loro condizioni non sono gravi. Nel frattempo, continuano le indagini per identificare i responsabili del giro di prostituzione. La procura della Repubblica di Roma ha ordinato il sequestro preventivo del locale.