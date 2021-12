Roma, modella precipita da una terrazza in via dei Quattro Venti: è mistero

È morta a diciannove anni, il giorno in cui stava realizzando il book fotografico che forse le avrebbe aperto la strada per una carriera da modella. È morta cadendo dalla terrazza di un palazzo di sei piani in viale dei Quattro Venti, nel quartiere Monteverde a Roma.

Era il 2 dicembre e la ragazza e il fotografo erano saliti sulla terrazza per realizzare gli scatti, all’improvviso la pioggia li ha costretti a cercare in fretta un riparo. Il fotografo, che abitava stabilmente in quel palazzo, è saltato da un muretto. Francesca Romana Tomassini ha fatto lo stesso ma è finita su un lucernario che è andato in frantumi, sotto c’era la tromba delle scale.

La ragazza è precipitata ed è morta. Almeno questa è la versione raccontata dal fotografo, che non è indagato. L’accaduto ha posto negli investigatori molti interrogativi, le indagini sono ancora in corso.