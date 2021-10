Roma, il video reportage dalla manifestazione dei sindacati

“Sarebbe importante che dedicassimo questa giornata non solo alla lotta al fascismo, ma ai giovani, alla loro speranza di poter vivere in un un Paese senza guerra e senza fascismi”: le parole del segretario della Cgil Maurizio Landini alla manifestazione indetta dai sindacati risuonano in una Piazza San Giovanni colorata di rosso e gremita di gente.

Secondo Cgil, Cisl e Uil sarebbero 200mila le persone scese in piazza per condannare l’attacco di sabato 9 ottobre alla sede nazionale del sindacato. Secondo la questura 60mila. Chiedono di combattere le disuguaglianze, e insieme a queste la disparità di genere e il precariato. Di ascoltare i bisogni sociali per non lasciare che siano le forze estremiste a interpretarli, soffiando sul vento del malcontento. Nel lungo discorso pronunciato al termine della manifestazione Landini condanna non solo i fascismi, ma anche la violenza di genere.

“In Italia durante la pandemia, insieme alle disuguaglianze, sono aumentati gli episodi di violenza contro le donne”, ricorda. “E la violenza contro le donne la fanno gli uomini”. Rende i giovani protagonisti del suo discorso. E decide di dedicare a loro la piazza antifascista.