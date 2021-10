A sette giorni dall’assalto alla sede nazionale della Cgil, decine di migliaia di persone si sono radunate a piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione indetta dai sindacati. Almeno 60mila persone sono scese in piazza sotto lo slogan “Mai più fascismi”, per protestare contro l’attacco di neofascisti e no green pass della scorsa settimana e per chiedere più diritti e sicurezza sul lavoro.

“Una manifestazione che difende la democrazia di tutti. Questo è il tema”, ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che ha camminato in testa al corteo che da piazza Esquilino ha raggiunto piazza San Giovanni. “L’attacco alla Cgil, l’attacco al sindacato è in realtà un attacco alla dignità del lavoro di tutto il Paese. E noi siamo qui non per difendere qualcuno ma per difendere la democrazia è per estendere la democrazia nel nostro paese e in Europa”, ha continuato Landini, che per l’occasione ha indossato una cravatta rossa. “È la prima volta che metto una cravatta per un comizio”, ha detto il segretario della Cgil, accolto dagli applausi al suo arrivo in piazza. “Ringrazio la ministra Lamorgese per il lavoro svolto e ringrazio anche la polizia”, ha poi aggiunto, evidenziando la necessità di “progettare un futuro che applichi i principi fondamentali della nostra costituzione”.

Secondo il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, sono più di 100mila le persone presenti oggi in piazza San Giovanni. “È una giornata importante, perché si riafferma che lo Stato è antifascista, la Costituzione è antifascista”, ha detto Bombardieri mentre il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra ha sottolineato il mondo del lavoro “come sempre sarà argine contro ogni deriva e contro ogni estremismo”.

Presente in piazza anche il Partito democratico, rappresentato dal presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e dal segretario Enrico Letta, che non interverrà alla manifestazione. La Lega invece non sarà presente, come annunciato nei giorni scorsi. “Noi saremo nei gazebo della Lega, non in piazza”, ha detto Salvini, parlando di una manifestazione che “la sinistra organizza nel giorno del silenzio elettorale, prima dei ballottaggi”.