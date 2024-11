La Procura di Roma indaga per i reati di corruzione, turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture nell’ambito di alcuni appalti per il rifacimento del manto stradale e che riguarderebbe anche fondi per il Giubileo.

Nel primo mattino di oggi, mercoledì 13 novembre, sono scattate una serie di perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici del Campidoglio.

Tra gli indagati ci sono quattro funzionari del Comune capitolino, due agenti della Polizia stradale e un funzionario di Astral, la società controllata dalla Regione Lazio che gestisce la rete viaria regionale.

Secondo quanto riporta Romatoday, al centro dell’indagine ci sarebbe un imprenditore legato a quindici società e che avrebbe pagato i pubblici ufficiali per “pilotare” una serie di appalti per lavori di manutenzione delle strade.

LEGGI ANCHE: I giudici bloccano il trasferimento dei migranti in Albania: cosa succede adesso