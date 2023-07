Roma, incendio in una discarica vicino all’aeroporto di Ciampino

Alle 8.45 di oggi, sabato 29 luglio, un incendio si è sviluppato all’interno di un’isola ecologica situata in via Enzo Ferrari, non molto distante dall’aeroporto di Ciampino, a Roma.

#Roma, 6 squadre dei #vigilidelfuoco impegnati dalle ore 8:45 a Ciampino per l’#incendio in un sito per la raccolta dei rifiuti. Operazioni di spegnimento in corso, anche con mezzi aeroportuali in grado di erogare grandi quantità di estinguente sulle fiamme [#29luglio 10:00] pic.twitter.com/wKRT1EdrgO — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 29, 2023

L’incendio non ha provocato fortunatamente feriti ma il materiale plastico all’interno delle discarica rendono difficoltose le operazioni di spegnimento.

Una densa colonna di fumo si è alzata ed è visibile da diversi punti della città oltre che dai Castelli Romani. Il fumo, secondo quanto riferito dal Comune, si sta spostando verso Ovest/Nord Ovest.

#Roma, ricognizione aerea con l’elicottero dei #vigilidelfuoco Drago VF156 sulla zona di Ciampino dove è in corso un intervento per #incendio rifiuti [#29luglio 10:45] pic.twitter.com/PDzC8HUv8i — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 29, 2023

La sindaca di Ciampino, Emanuela Colella, ha diramato in una nota raccomandando ai cittadini di tenere le finestre chiuse. Non vi sono ripercussioni, invece, sullo scalo aeroportuale con decolli e atterraggi che si stanno svolgendo regolarmente.

Incendio a #Ciampino visibile da tutta Roma. Bomba ambientale!

Invece di fare “isole ecologiche” che sono solo cataste di spazzatura senza controllo, non è meglio un termovalorizzatore di cui si controllano i fumi e che produce energia?#termovalorizzatore pic.twitter.com/NU69n5OKrZ — CivisRomanusSum (@civisromanusTW) July 29, 2023

I vigili del fuoco sono intervenuti con 12 mezzi, tra cui anche autoscala e carro fumo, e sono ancora a lavoro per domare le fiamme.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo è partito da un cumulo di rifiuti che un dipendente stava spostando con un braccetto meccanico.

Lo stesso, quando si è accorto dell’incendio, ha provato a spegnere le fiamme con un estintore, ma l’incendio si è propagato in pochi istanti con violenza. L’uomo, quindi, si è messo in salvo ed ha subito avvertito le autorità che in breve tempo sono accorse sul posto.