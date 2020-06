Nella notte tra giovedì 18 giugno e venerdì 19, due ragazze a bordo di un monopattino sono state investite a Roma, in zona Trastevere. Le due giovani, di 21 e 16 anni, viaggiavano insieme su un monopattino e sono state scaraventate a terra da un’auto guidata da un 34enne.

L’uomo si è immediatamente fermato a prestare soccorso e le ragazze sono state trasportate in codice rosso dinamico e codice blu all’ospedale Santo Spirito. Sul posto anche gli agenti del Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale per svolgere i rilievi scientifici.

Le ragazze – violando i regolamenti stradali – viaggiavano in due sullo stesso piccolo mezzo elettrico. Inoltre, secondo i primi accertamenti dei vigili, avrebbero attraversato sulle strisce pedonali con il rosso e senza essere scese dal monopattino. L’auto che le ha travolte andava a velocità moderata per cui le due sono state sì scaraventate a terra, ma non sono in pericolo di vita. Gli agenti del I Gruppo Trevi stanno ancora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La conducente del monopattino, oltre alla sanzione prevista per aver violato le norme che vietano la circolazione in due sul mezzo, potrebbe essere perseguita per tutte le altre infrazioni come attraversamento su strisce senza condurre il veicolo a mano e con semaforo rosso, qualora il fatto venisse confermato dalle verifiche che sono tuttora in corso di approfondimento.

Per tentare di limitare gli incidenti, incentivando modalità di utilizzo appropriato dei monopattini, tre operatori dello sharing – Lime, Bird e Dott – a fine mese lanceranno delle iniziative di sensibilizzazione con addetti-sentinelle pronti a supportare la cittadinanza. Avranno anche il compito di prevenire gli atti di vandalismo che già stanno prendendo di mira i mezzi sparsi sulle strade.

