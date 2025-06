Cinque bambini si sentono male dopo un bagno nella piscina di un centro sportivo a Roma: uno è in terapia intensiva

Cinque bambini si sono sentiti male dopo aver fatto un bagno nella piscina di un centro sportivo a Roma: uno di loro è in gravi condizioni ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 2 giugno all’interno del centro sportivo Imperium Eventi La Borghesiana, in via della Capanna Murata, in zona Borghesiana. La prima ipotesi formulata dagli inquirenti è quella da intossicazione da cloro.

I cinque, una bambina di 7 anni e quattro bambini di 5, 7, 9 e 11 anni, questi ultimi probabilmente tutti membri della stessa famiglia, sono stati trasportati al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Due sono stati dimessi subito, due sono ricoverati in reparto pediatrico mentre il più grave dei cinque, come detto, è attualmente in terapia intensiva. “I prodotti chimici normalmente utilizzati per la disinfezione delle acque delle piscine, come ad esempio ipoclorito di sodio e di calcio, acido solforico, acido tricloroisocianurico, sono classificati come pericolosi perché in gran parte corrosivi” ha commentato Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima). Per Miani “è solo l’ultimo episodio di una lunga serie che solleva crescenti preoccupazioni sul tema della sicurezza nelle piscine italiane”.