Roma, 18enne uccide con un pugno un uomo ubriaco in un bar

A Roma un uomo di 58 anni è morto dopo essere stato colpito da un pugno al volto, nel tentativo di allontanarlo da un locale perché troppo ubriaco. Ad aggredirlo è stato un 18enne, figlio del titolare di un negozio di kebab nel quartiere San Lorenzo, arrestato per omicidio preterintenzionale.

Il ragazzo è intervenuto in una discussione tra il 58enne e il padre, nata forse perché avrebbe negato all’uomo una birra. Secondo i racconti di alcuni presenti, il 18enne sarebbe uscito dal locale e lo avrebbe colpito in pieno volto, facendolo cadere all’indietro. L’uomo, accusato di aver infastidito i clienti, ha sbattuto la testa a terra ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinino Umberto I, dove è morto poco dopo essere arrivato. Al ragazzo il pm ha concesso i domiciliari.