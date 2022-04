Una ragazza di 15 anni residente nella zona nord di Roma sarebbe stata violentata a Pasquetta dal gruppetto di amici che aveva invitato a casa per festeggiare. Secondo quanto denunciato dalla giovane, che ha raccontato tutto ai genitori il giorno seguente, all’inizio si era trattato di un “gioco“, che ben presto è andato fuori controllo. Dopo aver ascoltato il racconto della figlia, i genitori l’hanno subito accompagnato al pronto soccorso.

Ora la presunta vittima si è affidata a un avvocato. In un’intervista al Messaggero il padre si è detto fiducioso, sicuro che i responsabili saranno identificati nel corso delle indagini, affidate alla Questura di San Vitale. Oltre a procedere con gli interrogatori, gli inquirenti starebbero anche acquisendo il materiale contenuto nei telefoni degli invitati alla festa: sarebbero stati trovati dei video in cui, inquadrato dalla telecamera del telefono, uno dei ragazzini che avrebbero abusato della ragazza fa il segno della vittoria, la “V”, con le dita. I primi testimoni potrebbero essere convocati già nelle prossime ore per essere ascoltati.

Gli abusi sarebbero avvenuti durante la festa organizzata per la giornata di Pasquetta dalla 15enne, che aveva invitato un gruppo di persone a casa approfittando dell’assenza dei genitori: i ragazzi indagati sono in tutto sette, benestanti, alcuni maggiorenni altri minorenni, anche se le indagini si starebbero concentrando in particolare su tre di loro. Una prima informativa è arrivata intanto alla Procura minorile, dove il fascicolo per il momento è aperto contro ignoto.