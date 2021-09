Rolex, champagne e viaggi: le passioni del tabaccaio accusato di aver rubato il Gratta e vinci da 500mila euro

La passione per il lusso sembra essere una costante della presenza social di Gaetano Scutellaro, il tabaccaio accusato di aver rubato un gratta e vinci da 500mila euro a una cliente a Napoli. Il profilo Facebook del piccolo imprenditore, fermato mentre era diretto alle Canarie, contiene diversi scatti che lo ritraggono mentre beve champagne su voli in prima classe e in sella a moto d’acqua. Secondo quanto riporta il Corriere della sera, una foto mostra con un Rolex Daytona con quadrante celeste, altre lo mostrano mentre fuma sigari cubani e riprendono vetrine in cui sono esposti lingotti d’oro.

Il tabaccaio, fermato nella mattinata di domenica 5 settembre dalla polizia all’aeroporto di Fiumicino mentre tentava di prendere un volo per Fuerteventura, è stato accusato di aver sottratto a una cliente di 70 anni un Gratta e vinci da 500mila euro. Scutellaro ha depositato il biglietto vincente in una banca di Latina, senza probabilmente prevedere che i monopoli di Stato ne avrebbero bloccato l’incasso.

Secondo quanto riporta il Mattino di Napoli, Scutellaro avrebbe tentato di smentire la versione della 70enne, accusandola di aver mentito. Una versione che non troverebbe riscontro nelle immagini delle telecamere di sicurezza della tabaccheria, dalle quali sarebbe possibile vedere il momento in cui l’anziana consegna i due tagliandi che aveva giocato.