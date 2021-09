Il Gratta e vinci rubato a Napoli è stato ritrovato: depositato in una banca di Latina

È stato ritrovato il biglietto “Gratta e Vinci” da 500mila euro rubato e che era diventato oggetto di morbosa curiosità un po’ da tutto il mondo. Il biglietto era stato consegnato da una signora di 70 anni in un tabacchi di Napoli per verificare l’effettiva vincita, a quel punto il tabaccaio aveva intascato il biglietto vincente fuggendo verso l’aeroporto di Fiumicino. Il tagliando è stato ritrovato in una banca di Latina, depositata proprio dall’uomo accusato di averlo sottratto alla signora, ma che prova comunque a difendersi rivendicandone il possesso. L’uomo a Latina ha aperto un conto corrente apposito prima di andare a Fiumicino, dove lo attendeva l’aereo per Fuerteventura, località turistica delle isole Canarie. Proprio all’aeroporto l’uomo è stato poi fermato dalla Polizia di Frontiera, prima che si imbarcasse.

Dal sequestro e dalle perizie sul cellulare dell’uomo sono emersi proprio i passaggi che ricostruivano il percorso e grazie al quale si è arrivati alla scoperta del conto corrente aperto in una banca di Latina ex abrupto. Qui le forze dell’ordine hanno ritrovato il biglietto, depositato in una cassetta di sicurezza.