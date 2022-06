Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 giugno, durane una rissa a Rimini, un 25enne nigeriano ha staccato con un morso la falange di un dito della mano destra di un albanese e se l’è mangiata. La rissa è scoppiata verso le 3 di notte sulla spiaggia di Rimini all’altezza del bagno 70. A scontrarsi, stando alle prime ricostruzioni, quattro persone (due albanesi e due africani) che si sono picchiati selvaggiamente.

A mettere fine alla rissa sono stati i poliziotti della Questura di Rimini e le guardie giurate dell’istituto di vigilanza Vigilar, che stavano pattugliando l’arenile a bordo dei quad. In manette sono finite tre persone: due albanesi (incluso quello con la falange mozzata) e il nigeriano che avrebbe preso a morsi la mano del rivale. Si trovano in carcere in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani. La dinamica dell’episodio è al momento al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando anche la quarta persona presente in spiaggia al momento dei fatti.