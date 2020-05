Rissa in piazza a Perugia, il sindaco chiude i bar

Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, è stato costretto a firmare un’ordinanza per bloccare l’attività di alcuni bar dopo una violenta rissa avvenuta in piazza Danti. Lo stop agli esercizi pubblici entra in vigore oggi, sabato 23 maggio, alle 21 (invece che all’1 di notte). Il provvedimento è stato reso noto nel pomeriggio, alle 17,30, e prevede la chiusura dalle 21 alle 6 del giorno successivo di bar, distributori automatici, attività artigianali (nei giorni di venerdì, sabato e la domenica fino al 7 giugno) in centro storico e nell’area di Fontivegge. Dall’ordinanza sono esclusi i ristoranti. Tra l’altro il provvedimento prevede l’obbligo delle mascherine per chi, dalle 17 alle 6 del giorno successivo, in centro e a Fontivegge, si ferma per strada. Le nuove misure sono una risposta sia alla scazzottata fra giovani in piazza Danti che a diverse numerose violazioni alle prescerizioni anti-Covid-19.

Potrebbero interessarti Coronavirus, dopo la gaffe sull’indice di trasmissibilità ora Gallera se la prende con TPI: “Pseudo-giornalisti” Giuseppe De Donno era un sostenitore di Stamina (di Selvaggia Lucarelli) Il bollettino: i positivi sono meno di 58mila