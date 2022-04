Rimini, uccide la moglie davanti ai nipotini e poi si costituisce

Tragedia a Rimini. Un uomo di 62 anni ha ucciso la moglie a coltellate in casa ieri sera, 22 aprile, e poi si è costituito alla polizia. L’omicidio è avvenuto a Viserba, in provincia di Rimini, a seguito di una lite. All’interno dell’abitazione erano presenti i loro due nipotini che, dalle prime ricostruzioni, erano in un’altra stanza e non hanno visto niente. Secondo una prima ricostruzione l’omicida ha inveito contro la moglie con un coltello a serramanico, colpendola più volte: una coltellata alla gola è stata fatale. L’uomo si è costituito spontaneamente in Questura.