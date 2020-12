La fabbrica sarda Rwm che produce le armi con cui i sauditi bombardano lo Yemen? Riconvertiamola

Riconvertire la fabbrica Rwm che in Sardegna produce bombe destinate all’Arabia Saudita in un Centro Caseario Regionale, usando i fondi del Recovery Fund. È questa la proposta presentata stamattina da diverse associazioni pacifiste e ambientaliste, nazionali e locali, presso il ministero dello Sviluppo economico, in via Molise, a Roma.

La proposta è stata lanciata dalle associazioni Donne Ambiente Sardegna e Sardegna Pulita, insieme a Wilpf Italia (Women’s International League for Peace and Freedom) e prevede la riconversione in una industria agroalimentare e in particolare in un caseificio dove le maestranze oggi in capo alla Rwm, verrebbero impiegate (dopo essere state opportunamente riqualificate) nella produzione di una vasta gamma di formaggi capace di svincolare il misero prezzo del latte ovino dalla filiera del solo pecorino romano. “Da fabbrica della morte a fabbrica della vita”, spiega a TPI don Angelo Pittau, della Pastorale del Lavoro.

Le associazioni hanno ottenuto un incontro con i rappresentanti del Mise, ma intendono presentare il progetto anche alla Farnesina, la cui autorità Autorizzativa (UAMA) dovrà a breve pronunciarsi essendo imminente la scadenza della sospensione di 18 mesi della spedizione di missili e bombe aeree ottenuta dal parlamento. Il provvedimento ha messo in pausa l’invio da parte di Rwm Italia (azienda proprietà tedesca) di ordigni bellici usati nello sterminio della popolazione civile dello Yemen, invio che – sottolineano le associazioni -è contrario alla legge 185/90.

