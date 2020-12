Regeni, spunta un nuovo video: Giulio era pedinato dagli 007 egiziani

Regeni, nuovo video prova il pedinamento

Spunta un video che prova il pedinamento di Giulio Regeni. Fonti giudiziarie italiane hanno condiviso in esclusiva con Al Jazeera un filmato di 25 secondi che mostra come il dottorando italiano (ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016 alla periferia del Cairo) fosse stato seguito dalle forze di sicurezza egiziane nei giorni precedenti la sua scomparsa, avvenuta il 25 gennaio. Si tratta della prima prova dell’attenzione delle autorità del Cairo per il ricercatore originario della provincia di Udine, che fu trovato morto con segni di tortura sul corpo.

Giulio Regeni pedinato, il video di Al Jazeera

Il video di Giulio Regeni sarebbe stato inviato ad Aser Kamal, il funzionario responsabile della sorveglianza degli stranieri, da un agente, chiamato Mohammed Abdullah, che si ode chiedere istruzioni sul pedinamento. Le fonti hanno riferito inoltre ad Al Jazeera che le forze di sicurezza egiziane avevano perquisito l’appartamento di Regeni e minacciato il suo coinquilino nei giorni precedenti il suo rapimento.

Nel video Abdullah dice: “Ho solo bisogno che qualcuno mi chiami per quello che ho con me”. E ancora: “Il ragazzo se ne è appena andato. Posso spegnere o continuare a registrare. Tutto quello che volete che faccia. Non capisco cosa dovrei fare adesso”. Il luogo del pedinamento, secondo quanto scrive Al Jazeera, è Nasr City, il distretto a est del Cairo dove fu trovato il cadavere del ricercatore 28enne a 9 giorni dalla sua scomparsa. Secondo le fonti giudiziarie sentite dall’emittente qatariota, il video risale a due settimane prima del rapimento di Regeni.

