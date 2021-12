Ravenna, cocaina nel bicchiere al posto della medicina: intossicata bambina di 5 anni

All’interno del bicchiere la cocaina al posto di un farmaco diuretico, “un errore” dice il padre della bambina di cinque anni intossicata dallo stupefacente. È successo a Ravenna, la sera della Vigilia di Natale.

A dare l’allarme è stato il padre della piccola, preoccupato per le condizioni della figlia che si era sentita subito male accusando un grave malore. In un primo momento è stata portata al pronto soccorso dell’Ospedale Sana Maria delle Croci di Ravenna, poco dopo è stata trasferita al Sant’Orsola di Bologna dove si trova intubata in terapia intensiva pediatrica. Ora è in stretta sorveglianza, ma non è più in pericolo di vita.

Sul caso indaga la Squadra Mobile che nell’abitazione della famiglia ha trovato tracce di cocaina. Il pm di turno, Stefano Stargiotti, ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi. Il padre, che è disperato, avrebbe versato accidentalmente nell’acqua la polvere dello stupefacente invece che quella del medicinale.

Gli inquirenti, però, sospettano che la bambina sia rimasta intossicata durante l’assunzione della cocaina da parte dei genitori, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.

I vicini di casa sarebbero stati già ascoltati e non hanno riferito elementi che facciano pensare a particolari problematiche domestiche.