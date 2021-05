Momenti di forte tensione nella redazione di Rai Sport. Gli studi di Saxa Rubra, nel tardo pomeriggio di ieri, si sono trasformati in una sorta di ring pugilistico. Protagonisti della rissa due giornalisti del servizio pubblico: uno, (58 anni) segue la boxe, il secondo (52 anni) il calcio. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, tutto sarebbe accaduto in uno degli uffici utilizzati dai giornalisti di Rai Sport nel centro di produzione di Saxa Rubra.

Dalle prime indiscrezioni e testimonianze raccolte dalla Polizia, pare che i due giornalisti abbiano iniziato la discussione, poi sfociata in lite, per l’aria condizionata. Uno scambio d’opinioni tra colleghi, come spesso accade sul posto di lavoro, che si è acceso sempre più fin quando il 58enne si sarebbe alzato sferrando un cazzotto in pieno volto al cronista di calcio. A quel punto sarebbe scoppiata una vera e propria rissa, sedata dagli agenti di polizia che sono accorsi immediatamente richiamati dagli schiamazzi. I poliziotti infatti hanno un loro ufficio nel palazzo di Saxa Rubra.

All’arrivo degli agenti, il 52enne era ricoperto di sangue a causa della ferita provocata dal pugno ricevuto e per lui si è reso necessario l’intervento del 118 che, valutata la sua situazione, l’ha accompagnato all’ospedale San Pietro di Roma con una prima diagnosi di sospetta rottura del setto nasale, poi per fortuna esclusa. L’uomo è stato visitato e medicato prima di essere dimesso con una prognosi di 7 giorni. Secondo quanto riporta il Corriere, il giornalista colpito starebbe ora valutando l’ipotesi di procedere con una denuncia per lesioni personali nei confronti del collega. Non è escluso infine che la Rai apra un’indagine interna.

