Proteste no green pass: 3 arresti dopo la manifestazione di Milano, identificate 91 persone

Tre persone sono state arrestate ieri al termine della manifestazione contro il green pass tenuta a Milano. In tutto gli agenti hanno identificato 91 persone tra i manifestanti che ieri hanno violato il divieto di raggiungere piazza Duomo a Milano, arrestando un 18enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, un uomo di 38 anni con precedenti di polizia, arrestato in piazza Beccaria per resistenza a pubblico ufficiale e minacce e un 30enne, pure lui con precedenti, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni causate a un funzionario di polizia in piazza Duomo. Un 51enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e un 40enne per manifestazione non preavvisata e il porto di un coltellino.

Negli scorsi giorni, la ministra dell’Interno Lamorgese in una circolare ha chiesto ai prefetti di non autorizzare manifestazioni in “specifiche aree urbane sensibili” durante lo stato di emergenza, “in ragione dell’attuale situazione pandemica”.

La titolare del Viminale ha specificato che la direttiva “sullo svolgimento delle manifestazioni di protesta e di contestazione” può essere applicata a “manifestazioni pubbliche attinenti ogni altra tematica”, oltre a quelle indette contro le misure per il contenimento di Covid-19.