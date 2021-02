La sindaca-prof che si fa “piastrare” i capelli dagli alunni durante la lezione | VIDEO

A Porto Empedocle, Agrigento, la sindaca del M5s e professoressa di diritto di un istituto professionale, Ida Carmina, si fa “stirare” i capelli da una studentessa durante la lezione. Il video, girato da un altro studente e pubblicato da La Sicilia, ritrae la prof mentre spiega alla cattedra e si fa “piastrare” i capelli dalla sua alunna. Nonostante il video lasci un po’ perplessi, c’è chi a Porto Empedocle si precipita a difendere la sindaca grillina: “Lei è così. la vedi sempre in paese a parlare con le persone, anche con i suoi studenti che incontra in strada. La trovi seduta sulla panchina tra gli altri cittadini a parlare di tutto. Lo ha fatto senza alcuna malizia“.

“Non mi scandalizzo per il momento che Ida Carmina ha avuto con i suoi alunni – scrive su Facebook un utente – mi scandalizza invece la malizia di coloro che hanno usato quel video per deridere e screditare il sindaco”. La prof sindaca Ida Carmina non ha voluto commentare l’accaduto, ma si è detta “amareggiata per quanto successo”.

