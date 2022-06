Benzina, prezzi ancora in salita. Il self sfonda quota 1,9 euro al litro

Nonostante le accise congelate ancora fino a inizio luglio i prezzi della benzina continuano a crescere. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia (su dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise relativi a martedì), il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 1,914 euro/litro (valore precedente 1,902). Il diesel self si porta a 1,831 euro/litro (da 1,821).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,034 euro/litro (2,029 il valore precedente), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,982 e 2,119 euro/litro (. La media del diesel servito è 1,962 euro/litro (contro 1,965), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,888 e 2,044 euro/litro. I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,836 a 0,852 euro/litro. Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,736 e 1,961 (no logo 1,772).