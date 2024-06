Weekend con sole e caldo torrido ma attenzione ai temporali improvvisi

Un weekend soleggiato di stampo nordafricano con temperature che raggiungeranno i 36°C anche al Centro-Nord; attenzione però ai forti temporali previsti tra Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia nel pomeriggio e sera di sabato.

Antonio Sanò, fondatore del sito Il Meteo, conferma a La Repubblica l’arrivo dell’anticiclone africano che porterà un aumento delle temperature fino a 10 gradi. Il caldo sarà diffuso in tutta Italia, compreso il Nord che ha recentemente affrontato maltempo autunnale, ad eccezione di un’unica minaccia temporalesca nella seconda metà di sabato.

Nelle prossime ore, l’alta pressione subtropicale si espanderà dall’Algeria, portando con sé un carico di sabbia del deserto che coprirà parzialmente i cieli della Sardegna. Il pulviscolo rossastro non impedirà però alle temperature di salire fino a 40°C nelle zone interne, rendendo l’isola la regione più calda. Il resto del Paese vedrà un sole prevalente, con qualche modesto addensamento sulle Alpi; nel settore montuoso del Nord-Est potrebbero verificarsi isolati acquazzoni pomeridiani.

Sabato 29 giugno segnerà il picco di caldo con temperature massime di 35-36°C anche al Nord, fino a 36-37°C al Centro, e punte di 39°C al Sud. Nonostante il cielo sereno del mattino, al Nord-Ovest si formeranno violenti temporali sulle Alpi nel pomeriggio, che scenderanno verso le pianure adiacenti la sera, specialmente nel nord del Piemonte e nell’ovest della Lombardia. Si raccomanda prudenza per possibili raffiche di vento e locali grandinate.

L’ultima domenica del mese sarà ancora calda e soleggiata. Al Nord, dopo i temporali notturni tra Alpi e Prealpi, il tempo sarà prevalentemente stabile, così come nel resto dell’Italia dove continuerà a dominare l’anticiclone africano. Al Sud, le temperature aumenteranno ulteriormente con picchi estremi tipici dell’Algeria: in Sicilia non si escludono temperature di 42-43°C, in un contesto di drammatica siccità che desta seria preoccupazione.

Le piogge continueranno a essere scarse al Sud anche la prossima settimana, mentre al Centro-Nord si prevedono fenomeni sparsi e un calo delle temperature. Questa fase di variabilità, iniziata a marzo, continuerà con flussi atlantici al Nord, perturbazioni al Centro e caldo africano al Sud.