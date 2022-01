Definì Fedez e Ferragni “ignoranti e delinquenti”: il presidente del Codacons a processo per diffamazione

Diffamò Fedez e Chiara Ferragni: il presidente del Codacons a processo

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, è stato rinviato a giudizio per diffamazione nei confronti di Fedez e Chiara Ferragni, definiti “ignoranti, delinquenti e approfittatori”.

A riportare la notizia è il Corriere della Sera, secondo cui la Procura di Roma avrebbe emesso un decreto di citazione diretta nei confronti di Rienzi per aver “offeso la reputazione” del rapper e dell’influencer.

La vicenda risale al 2020 quando il Codacons, attraverso un comunicato ufficiale, definì “un’operazione di marketing” la decisione di Fedez di restare a Milano nel corso delle festività natalizie per aiutare i più bisognosi.

Il Codacons, inoltre, accusò Fedez di fare pubblicità occulta a una “nota azienda automobilistica” dal momento che, in un video, il cantante si spostava a bordo di una Lamborghini.

Immediata la replica dell’associazione di categoria: “Siamo molto preoccupati che davanti al turpiloquio imperante sui social e sui media in generale, la Procura ritenga utile rinviare a giudizio il presidente dell’associazione per affermazioni che sono perfettamente in linea con il compito sociale del Codacons di tutela dei consumatori, anche quelli dei social. Senza considerare che in decine di occasioni il Codacons ha denunciato personaggi famosi, politici e addirittura Presidenti del Consiglio per aver pubblicizzato marchi commerciali, senza che nessuna Procura si sia mai scandalizzata o abbia avviato indagini nei confronti dell’associazione”.