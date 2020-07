Incidente a Predazzo, scontro tra due auto: morto bimbo di 11 anni

È morto dopo aver passato due giorni in ospedale il bimbo di 11 anni che sabato scorso è rimasto coinvolto insieme alla famiglia in un incidente stradale in Trentino, sulla strada provinciale 232 che collega Predazzo con Ziano di Fiemme. Fin dal primo momento le sue condizioni erano apparse disperate: il bambino, tuttavia, è sempre rimasto cosciente dopo l’incidente. La mamma si trova invece al momento ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata all’ospedale Santa Chiara di Trento, mentre il padre è ricoverato a Trento ma non è a rischio di vita. La famiglia, originaria di Savona, era partita per la Val di Fassa per un periodo di vacanza.

L’auto a bordo della quale viaggiava il bimbo di 11 anni è rimasta coinvolta in un terribile incidente frontale con un’altra vettura, all’interno di una galleria. A bordo dell’altro mezzo, che proveniva dalla direzione opposta, c’erano due passeggeri che per fortuna non hanno riportato ferite. Per liberare dalle lamiere le persone coinvolte nell’incidente sono state necessarie molte ore: sono intervenute quattro ambulanze, i vigili del fuoco di Ziano, i corpi di Predazzo e Cavalese e i carabinieri.

