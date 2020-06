È morta in un incidente stradale a soli 14 anni Vittoria De Paoli, che aveva esordito nella sua prima fiction a soli 10 anni. La ragazza amava recitare e da grande avrebbe voluto continuare a fare l’attrice: per questo studiava canto e danza, oltre che recitazione. Vittoria viveva a Maser, in provincia di Treviso e nel 2016 aveva recitato anche nella fiction Di padre in figlia, andata in onda su Rai1, al fianco di Cristiana Capotondi, Alessio Boni e Stefania Rocca.

L’incidente è avvenuto a Farra di Soligo, in provincia di Treviso, la notte tra il 27 e il 28 giugno. Vittoria era stata accompagnata dalla madre a una festa di amici, poi aveva fatto un giro in Vespa con un amico di 16 anni, dicendo agli altri che sarebbero tornati dopo pochi minuti. Ma mentre erano sul mezzo l’amico ha perso il controllo del mezzo provocando l’incidente.

Poco dopo sul posto sono giunti anche gli amici con cui erano alla festa, che hanno trovato i due ragazzi privi di sensi sull’asfalto. Vittoria è morta poco dopo essere giunta all’ospedale di Conegliano con un ambulanza del Suem 118. Il ragazzo si trova invece ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale Cà Foncello di Treviso.

Sull’incidente stanno indagando i Carabinieri di Vittorio Veneto. Non è escluso che sia sul ragazzo che sul corpo della 14enne vengano fatti gli esami tossicologici per stabilire se avessero bevuto alcolici in modo eccessivo.

Secondo quanto riporta Repubblica, Vittoria De Paoli era una studentessa modello del liceo classico ‘Levi’ di Montebelluna. Lo strazio dei genitori nelle parole del padre: “Ora non ha alcun senso vivere, voglio morire”, ha detto. Il sindaco Claudio Benedos ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia a nome della cittadinanza.

