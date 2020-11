Si baciano in strada per scattare un selfie, ma si beccano una multa salata

Volevano scambiarsi un bacio in strada e immortalarlo in una foto, ma due ragazzi di Prato sono stati fermati e multati dalla polizia a Forte dei Marmi. La motivazione? Il bacio andrebbe contro le regole del distanziamento sociale previste dalla pandemia causata dal Covid-19. Una multa salata (400 euro) per la giovane coppia che ora dovrà pagare caro un bacio scambiato in strada.

A raccontare la vicenda è stato il protagonista, Francesco Barducci, che si è confessato ai microfoni di Quarta Repubblica, spiegando di aver baciato la sua ragazza e di aver chiesto ad un amico di scattare loro una fotografia, prontamente condivisa poi sui social. “Ci eravamo appartati per evitare l’assembramento e visto che non c’erano persone ho voluto dare un bacio alla mia ragazza e il mio amico ha immortalato il momento”, ha spiegato Barducci.

La multa, però, è scattata lo stesso. I ragazzi, seppur fidanzati, non sono conviventi per cui il contatto ravvicinato senza mascherina non rispetterebbe le regole. Barducci ha ritenuto la multa ingiusta. Ciò nonostante, ha definito il lavoro delle forze dell’ordine al giorno d’oggi “impressionante. Si può sbagliare ma non è corretto generalizzare”.

