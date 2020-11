Salvini ha pagato la multa di 280 euro per non aver indossato la mascherina a Benevento

Salvini ha pagato i 280 euro di multa per non aver indossato la mascherina a Benevento

Matteo Salvini ha pagato la multa che che gli era stata comminata per aver tenuto un comizio elettorale per le regionali in Campania a Benevento senza indossare la mascherina. La sanzione amministrativa pagata dal leader della Lega al comune della città sannita corrisponde a 280 euro, più le spese per la spedizione postale. Ad annunciare la multa era stato lo stesso primo cittadino campano, Clemente Mastella. E così, a circa tre mesi di distanza, Salvini paga la multa. Anche il segretario regionale della Lega, Nicola Molteni, non indossava la mascherina a quel comizio e anche lui ha saldato il conto (stessa cifra per la stessa contestazione).

Leggi anche: Ospedali al collasso e i medici chiedono il lockdown ma Salvini parla di “sequestro degli italiani”

Potrebbero interessarti Carlo Calenda: “Diventare padre a 16 anni mi ha salvato la vita” Calabria, il Governo non usi Gino Strada per nascondere i suoi errori (di G. Cavalli) Ospedali al collasso e i medici chiedono il lockdown ma Salvini parla di “sequestro degli italiani”